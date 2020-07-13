РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, за неделю вывезли свыше 100 кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном заседании штаба по коронавирусу в администрации округа эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

При выполнении данных работ было задействовано 77 рабочих и 58 единиц спецтехники.

«С 5 по 12 июля проведены работы по механизированной уборке дорог, придорожной полосы, остановочных павильонов и посадочных площадок, покосу травы и опиловке деревьев. Всего за неделю утилизировано 116 кубометров мусора, смето 53 кубометра и помыто 226 дорожных знаков», - сказал Крупенин.

Он добавил, что на Егорьевском шоссе проводились работы по ремонту барьерного ограждения.