РИАМО – 13 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что общенациональный план восстановления экономики страны после пандемии является переходным документом к развитию, сообщает Газета.ru.

По словам главы кабмина, в документе прописана часть общественно значимых результатов нацпроектов, и, кроме того, в нем обозначена траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в предстоящие годы.

«Общенациональный план – это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию», — отметил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что еще потребуются дополнительное планирование и изменение разных стратегических документов.