РИАМО – 13 июл. Сестра знаменитой певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала семейную фотографию, на которой изображены ее родители, сестра и она сама, сообщает Nation News.

Фото было опубликовано в честь дня рождения ее отца.

«Сегодня у моего папочки день рождения. Хочу пожелать тебе, папуля, главное - крепкого здоровья. Поменьше нервничай. Мы тебя очень любим», - написала Фриске на своей странице в Instagram.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от опухоли головного мозга.