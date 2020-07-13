РИАМО – 13 июл. Со страницы посольства Венгрии в Москве пропала информация о том, что для граждан РФ границы открываются с 15 июля, сообщает ТАСС.

Сообщение было размещено на официальной странице посольства в Facebook.

«Согласно решению венгерских эпидемических властей, Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском Covid-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны)», - говорится в сообщении.

Планировалось, что россияне, прибывшие в Венгрию, должны были пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.

Затем появилась информация о том, что все введенные ранее условия въезда и ограничения сохраняют силу, меняются только правила, которые касаются санитарных условий въезда.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.