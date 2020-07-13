РИАМО - 13 июл. Вопросы охраны труда работающих дистанционно должны быть отражены в поправках к Трудовому кодексу РФ, сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Поправки в Трудовой кодекс внесли в Госдуму 16 июня. До середины июля в регионах проходят общественные обсуждения проекта.

«Вопросы охраны труда должны быть прописаны, а также основания для увольнения», - сказал Антонцев.

В законопроекте заявляются три основных вида удаленной работы - постоянная, временная и комбинированная. «Единая Россия» предлагает обязать работодателя соблюдать режим труда и отдыха работника. Личное время работника неприкосновенно. При этом могут быть оговорены виды чрезвычайных ситуаций и обстоятельств.

Поправками предлагается урегулировать график работы на удаленке, а также предусматривается график взаимодействия - в какое время сотрудник должен быть доступен.