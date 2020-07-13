РИАМО - 13 июл. В период с 14 по 16 июля может выпасть от 50 миллиметров до 90 миллиметров осадков в Москве и Подмосковье, что составляет 53-96% месячной нормы осадков в июле, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Во вторник, 14 июля, погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт со Смоленской области. Небо закроют плотные облака, начнется дождь, днем местами сильный, с грозой. Порывы северного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду», — отмечается в материале.

Во вторник ночью температура воздуха в городе составит 15-17 градусов тепла, а по области – плюс 13-18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов в Москве, а в Подмосковье – до плюс 20-25 градусов.

15 июля влияние холодного фронта сохранится, днем ожидается около плюс 20 градусов, но из-за ветра будет казаться, что температура на улице не выше 16 градусов.

Во второй половине недели прохладная погода сохранится, температура будет на пару градусов ниже нормы.