РИАМО – 13 июл. Пользователи в разных странах зафиксировали сбой в работе сетевых сервисов Google и Facebook, сообщает Газета.ru.

Больше всего жалоб зафиксировано из России и стран западной Европы.

«Примерно 92% пользователей Google отмечают нестабильную работу сайта, а 7% не могут получить доступ к учетной записи», - говорится в сообщении.

Кроме того, в учетную запись YouTube не могут войти около 3% людей, трудности при загрузке видео испытывают 6% сообщивших о неполадках, а остальные отмечают общие проблемы в загрузке сервиса.