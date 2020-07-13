РИАМО - 13 июл. В 2021 году до 20% граждан будут оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия, доля таких людей, у которых будет возможность дистанционного продления, будет увеличиваться, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«У нас есть такие планы. Действие временного порядка заканчивается 1 октября, но возможность освидетельствования без личного участия гражданина останется», — сказал Вовченко в интервью Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что полностью отказаться от личного освидетельствования невозможно. Специалисты определяют не только тяжесть инвалидности, но программу реабилитации, которая помогает компенсировать нарушения здоровья.

Он подчеркнул, что выдача справок ведомствами может проходить без личного присутствия.

«У нас недавно произошел курьезный случай. Выпускник поступал в военное училище и просил выдать ему справку, что он не инвалид. Вот это была задача. Подобных справок раньше никто не выдавал. Мы, конечно, пошли навстречу. Такие моменты, к сожалению, пока еще в нашей жизни есть», — отметил Вовченко.

Он добавил, что работы по реформированию медико-социальной экспертизы продолжаются. Главная цель – сделать ее удобной и прозрачной. Планируется внедрять телемедицинские технологии и дистанционную форму проведения медико-социальной экспертизы.