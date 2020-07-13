РИАМО - 13 июл. До 28 июля продлится вторая фаза испытания вакцины от коронавируса, а уже в августе она может поступить в гражданский оборот, сообщает Nation News.

Кроме того, получить разрешения на производство можно будет еще через несколько дней.

«В институте Гамалеи выразили надежду, что прививку от коронавируса россияне получат бесплатно», — говорится в сообщении.

При этом частные компании могут начать производство уже осенью.

Общее количество выявленных случаев Covid-19 на территории России на сегодняшний день составляет 733 699. Всего умерли 11 439 человек.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.