РИАМО - 13 июл. Законодательное регулирование дистанционного режима работы приведет к увеличению числа работающих на удаленке граждан в столице, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Поправки в Трудовой кодекс РФ, регулирующие дистанционный формат работы, внесли в Госдуму 16 июня. До середины июля в регионах проходят общественные обсуждения проекта.

«Чем больше города, тем более распространена удаленная работа. Уверен, что <...> принятие законопроекта будет способствовать более активному заключению соглашений о дистанционной работе», — сказал Шапошников в ходе круглого стола по регулированию дистанционной работы.

Он отметил, что столичная инфраструктура готова к удаленной форме работы.

«Москва обладает технологическим потенциалом для создания комфортных условий для дистанционной работы», — заключил глава столичного парламента.

В законопроекте заявляются три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Предлагается обязать работодателя соблюдать режим труда и отдыха работника, при этом, личное время работника неприкосновенно. Также могут быть оговорены виды чрезвычайных ситуаций и обстоятельств.

Поправками предлагается урегулировать график работы на удаленке, а также предусмотреть график взаимодействия — в какое время сотрудник должен быть доступен для связи.