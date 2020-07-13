РИАМО - 13 июл. За минувшие сутки в Можайском округе выпало 20% месячной нормы осадков, а в Дмитровском – 13%, сообщается на сайте «Метеоновости».

Подмосковье было поделено пополам атмосферным фронтов как по температуре, так и по осадкам.

«Накануне, 12 июля, фронт прошелся сильными дождями по северу и западу Подмосковья, в Дмитрове выпало 12 миллиметров, в Можайске 18 миллиметров», — отмечается в материале.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

На севере и северо-западе региона зафиксировали самую низкую температуру - 20 градусов тепла.

На юго-востоке - в Кашире - столбики термометров в самый пик показывали 29,5 градусов.