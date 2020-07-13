РИАМО - 13 июл. Экономия денег и времени на дорогу, улучшение экологической обстановки и здоровья граждан являются преимуществами перехода на дистанционный режим работы, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Во время эпидемии коронавируса каждый третий москвич работал в удаленном режиме, уточнил он.

«Сокращается трафик на дорогах, что ведет к уменьшению числа ДТП и улучшению экологической обстановки, следовательно, и к улучшению ситуации с заболеваемостью. Решается часть логистических проблем», — отметил Шапошников.

Он добавил, что удаленка позволяет снизить нагрузку на общественный транспорт, а также сократить маятниковую миграцию.

«Для многих работодателей такой формат работы является экономически оправданным решением. <…> Для сотрудников очевидным плюсом является гибкий график работы, возможность экономии на транспортных расходах и времени на дорогу. Удаленная работа снижает количество <…> больничных, их в среднем в два раза меньше», — подчеркнул глава столичного парламента.

По его словам, обсуждаемые изменения в Трудовой кодекс позволяет решить возникающие проблемы.