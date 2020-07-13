РИАМО - 13 июл. Мобильная лаборатория для экологического мониторинга в Подмосковье проходит процедуру аккредитации, до конца года планируют приобрести еще три таких лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Лаборатории работают на подведомственной Минэкологии организации ГКУ «Мособлэкомониторинг», организованной год назад.

«Создание системы экомониторинга мы считаем одной из первоочередных задач. За истекший год удалось серьезно продвинуться в этом направлении: сформирован штат из компетентных специалистов, приобретена мобильная лаборатория, которая сейчас проходит процедуру аккредитации. До конца год планируем приобрести еще три таких лаборатории», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он подчеркнул, что вместе с организацией стационарных постов мониторинга это даст объективную картину экологической ситуации – на первых порах в пилотных муниципалитетах, а затем и во всем Подмосковье.

На сегодняшний день по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах и Балашихе в рамках пилотного проекта установлено уже 25 малогабаритных постов контроля качества атмосферного воздуха.

В прошлом году Дмитрий Куракин совместно с руководителем Росгидромета Максимом Яковенко и главой Красногорска Эльмирой Хаймурзиной торжественно открыли первую автоматическую станцию контроля качества воды в Москве-реке, способную контролировать около 50 показателей.

По словам Куракина, конечной целью является создание разветвленной системы контроля качества вод, воздуха, почв, радиационного фона, локаций размещения отходов и других природоохранных параметров. Для этого Минэкологии и «Мособлэкомониторинг» тесно взаимодействуют с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы, Росприроднадзором, Росгидрометом, представителями науки и общественных организаций.