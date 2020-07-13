РИАМО - 13 июл. Сотрудники полиции проверяют информацию о водителе, открывшем стрельбу из автомобиля в Москве на Волгоградском проспекте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 11:56 поступило сообщение о том, что на Волгоградском проспекте, дом 177, неизвестный, находясь в автомобиле Hyundai, произвел из неизвестного орудия выстрелы в воздух, после чего скрылся с места инцидента», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают предполагаемого правонарушителя.