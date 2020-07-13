РИАМО – 13 июл. Каждый четвертый перешедший на удаленный режим работы сотрудник считает, что его права были нарушены, в то же время многим дистанционная работа понравилась, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Эпидемия заставила тысячи компаний перейти на удаленный режим работы. Причем для большинства работников это был первый опыт. <...> Мы провели социологию. Каждый четвертый работник считает, что его права во время пандемии были нарушены. Это говорит о том, что проблема системная», - сказал Турчак.

Он отметил, что многим дистанционная работа понравилась; часть работодателей и сотрудников хотели бы сохранить такой режим работы.

«Есть все предпосылки, что количество людей, работающих удаленно, возрастет. Их права должны быть защищены. В поправках, которые мы предлагаем, защищены права в части увольнения, упрощены процедуры оформления дистанционной работы, электронного документооборота», - заключил Турчак.