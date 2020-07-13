РИАМО - 13 июл. В Подмосковье в понедельник более 13 тысяч ребят написали ЕГЭ по истории и физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Экзамен прошел штатно и без нарушений», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, всего для сдачи ЕГЭ был задействован 201 пункт проведения экзаменов.
«В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками», — добавила Каклюгина.
Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты.
За ходом проведения экзаменов следили 474 общественных наблюдателей, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 27 июля.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
13 вопросов | Пройден 33079 раз
6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии