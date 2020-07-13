РИАМО - 13 июл. В Подмосковье в понедельник более 13 тысяч ребят написали ЕГЭ по истории и физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Экзамен прошел штатно и без нарушений», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, всего для сдачи ЕГЭ был задействован 201 пункт проведения экзаменов.

«В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками», — добавила Каклюгина.

Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты.

За ходом проведения экзаменов следили 474 общественных наблюдателей, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 27 июля.