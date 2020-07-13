РИАМО - 13 июл. Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике, он исполнил песню Леонида Агутина «На сиреневой луне», сообщает Федеральное агентство новостей.

Участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо выставил видеозапись с поющим Губиным в своем Instagram.

«Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!» — написал Бардо в описании к видео.

Фанаты оценили выступление звезды 90-ых.

«Андрей, возвращайся. Начало положено, мы все ждем продолжения. Ты супер, ничуть не изменился, такая же зажигалка, как и много лет назад»», — написал один из пользователей Сети.

Последний раз певец выступал в 2005 году. Губин ушел со сцены из-за левосторонней прозопалгии лица, которая причиняла ему постоянные боли.