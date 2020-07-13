РИАМО - 13 июл. Дождь, местами сильный, гроза, усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду прогнозируют в Москве с 09:00 14 июля до конца суток, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуем по возможности отказаться от поездок на личном транспорте», - говорится в сообщении.

Пешеходам, которых непогода застала на улице, рекомендовали укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

Автомобилистам посоветовали парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.