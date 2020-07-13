РИАМО - 13 июл. Изменения в Трудовой кодекс по регулированию дистанционной работы могут принять осенью, в случае их принятия поправки вступят в силу с 1 января, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
В законопроекте заявляются три основных вида удаленной работы - постоянная, временная и комбинированная. «Единая Россия» предлагает обязать работодателя соблюдать режим труда и отдыха работника. Личное время работника неприкосновенно. При этом могут быть оговорены виды чрезвычайных ситуаций и обстоятельств. Поправками предлагается урегулировать график работы на удаленке, а также предусматривается график взаимодействия - в какое время сотрудник должен быть доступен.
Он отметил, что из регионов поступило очень много предложений, все они будут рассмотрены.
«Мы работали над этими поправками с профессиональными союзами, экспертами. Тема касается большого количества наших граждан», - заключил Турчак.
Поправки в Трудовой кодекс внесли в Государственную думу 16 июня.
До середины июля в регионах проходят общественные обсуждения проекта.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии