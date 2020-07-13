РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. В июне 30 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы админситрации округа.

«В Котельниках прирост новых предприятий возвращается к прежним высоким темпам. Снятие ограничительных мер и замедление распространения коронавируса повлияло на высокий прирост индивидуальных предпринимателей. В июне 30 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес», - говорится в сообщении.

Предприниматели отдали предпочтение сфере потребительского рынка. Касательно юридических лиц, прирост пока остается небольшим - за месяц было создано три юридических лица также в сфере торговли и оказания услуг.