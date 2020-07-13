РИАМО - 13 июл. VI Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» пройдет в Москве 10-12 октября, мероприятие может пройти в онлайн-формате, сообщил ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев.

«Разрешат ли этим детям (участникам – ред.) приехать в Москву, чтобы они могли показать свои спектакли? Бог его знает. Но если потребуется, то мы будем работать в режиме онлайн», - сказал Князев во время круглого стола, посвященного фестивалю.

Он отметил, что, несмотря на непривычный для театра формат, для участников откроется отличная возможность научиться операторской работе и монтажу.

Фестиваль пройдет 10–12 октября в Москве. В нем примут участие коллективы из 15 регионов России. В 2020 году тема мероприятия — семья как источник вдохновения.