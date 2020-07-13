РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Клиентский офис МособлЕИРЦ в подмосковном Подольске возобновил очное обслуживание жителей, сообщается на сайте администрации округа.

«Клиентские офисы МособлЕИРЦ (в том числе в Подольске - ред.) возобновили очное обслуживание жителей. В них соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайте компании. Для обеспечения необходимых мер предосторожности и качественной санитарной обработки в офисах был увеличен обеденный перерыв и введены 15-минутные технологические перерывы», - говорится в сообщении.

В Подольске территориальное управление ЕИРЦ находится по адресу: улица Комсомольская, дом №1. Офис работает с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, с 12:00 до 14:00 - перерыв.

«МособлЕИРЦ призывает жителей проявить ответственность и заботу о себе и окружающих: соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Для людей старше 65 лет в Московской области продолжает действовать режим самоизоляции. Клиенты МособлЕИРЦ могут передать показания приборов учета и без комиссии оплатить ЖКУ через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ», - поясняется в материале.

Узнать подробности и передать показания приборов учета можно по телефонам: 8(496)245-15-99 и 8(495)374-51-61 (ежедневно с 8:00 до 22:00).