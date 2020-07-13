РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. В подмосковном Красногорске проконтролируют состояние контейнерных площадок в рамках рейдов «Чистая контейнерная площадка ТКО», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске проходят рейды «Чистая контейнерная площадка ТКО». Мероприятия организованы для исполнения поручения главы региона Андрея Воробьева пресечь несанкционированные навалы крупногабаритных отходов и строительного мусора на контейнерных площадках многоквартирных домов и на территориях частного сектора в Подмосковье», - говорится в сообщении.

На всей территории округа проводят рейды при участии сотрудников Госадмтехнадзора, полиции и администрации муниципалитета. Их цель - выявление проблемных площадок. Нарушителей поймали в разных микрорайонах Красногорска, Нахабине и в Петрово-Дальнем.

«Многие жители не знают, что строительный мусор не является ТКО и в коммунальные платежи оплата его вывоза не входит. Граждане обязаны заказывать бункер-накопитель для вывоза строительных отходов», - подчеркнул заместитель начальника территориального отдела №29 Госадмтехнадзора Подмосковья Александр Епишкин.

Рейд «Чистая контейнерная площадка ТКО» будет проводиться на регулярной основе до окончательного пресечения подобных нарушений.

Согласно КоАП, за несанкционированный выброс мусора полагается штраф: на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей.