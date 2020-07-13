РИАМО - 13 июл. «Дом Юнармии» в Богородском округе Подмосковья за время самоизоляции организовал более 1 тысячи занятий в онлайн-формате по темам безопасности на дорогах, основам рукопашного боя, отечественной истории, также был проведен теоретический курс занятий по стрельбе из пневматической винтовки, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Сейчас «Дом Юнармии» возвращается к офлайн-режиму работы и осуществляет проведение занятий с использованием средств индивидуальной защиты», - сказал пресс-секретарь штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антон Фурсов.

«Дом Юнармии» в Богородском округе работает с 15 октября 2019 года. Там проводят военно-патриотические мероприятия, занятия по физической подготовке, робототехнике, бальным танцам, журналистике, рисованию и так далее.

В Подмосковье работает еще один «Дом Юнармии» - в Подольске.