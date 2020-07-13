РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. Касса театра кукол «Огниво» в городском округе Мытищи перешла на летний режим работы, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Уважаемые зрители! В связи с творческим отпуском касса переходит на летний режим работы. Возврат билетов на ранее отмененные спектакли осуществляется по предварительной записи по телефону: +7(495)583-36-70», - говорится в сообщении.

Театр кукол «Огниво» основали в 1992 году по инициативе действующего на то время главы Мытищ Анатолия Астрахова и народного артиста России, художественного руководителя театра Станислава Железкина.