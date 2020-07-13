РИАМО - 13 июл. В Подмосковье прогнозируют с 14 по 17 июля развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1 – 2 метров из-за выхода южного циклона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной половине Московской области, где уровни воды приблизятся к отметкам высокого паводка.

«При выпадении осадков и прохождении паводка ожидаются затопление и подтопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек. В частности, увеличится площадь подтоплений в Можайском и Наро-Фоминском городских округах»,- говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 2-3 суток.

Перед тем, как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.