РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Подрядные организации заделают свыше 12 тысяч квадратных метров ям на дворовых территориях Подольска к концу июля, сообщил «РИАМО в Подольске» зампред комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа – начальник отдела дорожного хозяйства Александр Городничев.

«В рамках реализации муниципальной программы «Создание комфортной городской среды» городским округом Подольск на основе софинансирования с министерством благоустройства Московской области были проведены аукционные процедуры и заключены четыре контракта с подрядными организациями на выполнение ямочного ремонта во дворовых территориях и внутриквартальных проездах общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. В настоящее время по четырем контрактам работают три подрядные организации, которые должны завершить свои работы к концу июля», – сказал Городничев.

Он отметил, что, в частности, в понедельник ремонтируется тротуар на дворовой территории по улице Ватутина. Рабочие приступили к разлому поврежденного асфальта, после чего будут укладывать новый. Помимо этого, работы проводятся в микрорайонах Дубровицкий, Межшоссейный, Силикатная-2, Красная Горка.

Проверять качество выполненных работ будет приемочная комиссия. Отчетность о заделке ям контролируется через специальное мобильное приложение.