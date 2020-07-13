РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили три новых случая коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 1 495 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 196 новых случаев Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили три случая коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 495 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 60 688 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1009 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 41 289 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.