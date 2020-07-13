РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 июл. Врачи первичного звена Мытищинской городской клинической больницы приняли участие в обучающем семинаре на тему: «ВИЧ-инфекция, способы ее передачи и меры профилактики. Ранняя диагностика ВИЧ в практике специалистов первичного звена», сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Мероприятие состоялось в рамках III Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проходит с июня по ноябрь. Семинар вел главный психолог-консультант акции Александр Коробков.

«В ходе семинара поликлинические врачи были ознакомлены со статистикой распространения ВИЧ-инфекции в стране и мире. Речь шла о распространенности заболевания среди взрослых и детей, мужчин и женщин. Была приведена статистика о количестве людей в стране, у которых есть антитела к ВИЧ. Было рассказано о первых признаках ВИЧ-инфекции, ее эпидемиологических особенностях в России. Речь шла и о методах лабораторной диагностики», – говорится в сообщении.

Врачи были ознакомлены с глобальными целями по противодействию ВИЧ-инфекции в мире и приоритетными направлениями ее противодействия в стране. В конце мероприятия были показаны обучающие фильмы: «Технология до и после тестового консультирования», «Вирус иммунодефицита человека. Как сообщить пациенту положительный результат теста на ВИЧ», «Мифы о ВИЧ».

«Наша цель – еще раз обратить внимание на то, что ВИЧ-инфекция никуда не исчезла, она продолжает существовать. И в этой связи очень важна ранняя диагностика, которая должна осуществляться на приеме у врача общей практики, врача первичного звена – терапевта, педиатра, гинеколога. Ранняя диагностика – основа контроля над эпидемией ВИЧ-инфекции. Сегодня есть все возможности для ее раннего выявления и эффективного лечения. Нужно и впредь наращивать проведение профилактических мероприятий», – сказал Коробков.

Врач-методист ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Татьяна Пряхина отметила, что специалисты стремятся к выявлению инфекции у скрытых носителей. С момента заражения до первых клинических проявлений проходит 5-10 лет.

«К этому времени иммунитет настолько ослабевает, что на него начинают наслаиваться сопутствующие заболевания. Если человек получает терапию, то может жить столько, сколько и человек без ВИЧ-инфекции. Терапия доступна», - сказала Пряхина.