РИАМО - 13 июл. Заключительное заседание весенней сессии Московской областной думы пройдет 16 июля, будет рассмотрено примерно 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что внеочередные заседания думы все равно будут проводиться, несмотря на окончание весенней сессии.

«Понимая сложность текущей ситуации, а также имея возможность проведения дистанционных мероприятий, можно сказать, что в этом году дума на каникулы фактически и не уйдет», – отметил Брынцалов.

Он также рассказал, что на этой неделе будет проходить круглый стол по мерам поддержки малого, среднего бизнеса, а также социального предпринимательства в условиях Covid-19. По словам Брынцалова, в Московской области были установлены дополнительные льготные условия для местных предпринимателей. Во время проведения круглого стола будет проводиться анализ востребованности новых мер, пройдет обсуждение введения новых льгот.

Кроме того, Мособлдума будет рассматривать вопрос подготовки региона к пожароопасному сезону в лесах. Сотрудники профильного комитета отправятся в Луховицы и обсудят результаты работы комитета лесного хозяйства по обеспечению пожарной безопасности. Во время встречи будут обсуждаться дальнейшие меры.

Во время расширенного заседания комитета по делам молодежи и спорта будет рассматриваться вопрос о деятельности спортивных федераций Московской области по летним видам спорта во время Covid-19.