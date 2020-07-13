РИАМО - 13 июл. За прошедшие сутки в 25 округах Московской области не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего за сутки в регионе зафиксировали 196 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая не выявили в Богородском, Волоколамском, Дзержинском, Ленинском, Лосино-Петровском округах, Бронницах, Дубне, Звездном городке, Ивантеевке, Истре, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах, Ступине, Талдоме, Шатуре, Электрогорске, Фрязине, Черноголовке, Чехове и Электростали.

В Красногорске зарегистрировали 19 случаев заражения, в Домодедове – 17, в Люберцах и Клину – по 12, в Мытищах и Наро-Фоминском округе – по 11, в Долгопрудном – 10, в Раменском – девять, в Воскресенске и Подольске – по восемь, в Коломенском округе и Одинцове – по семь.

В Балашихе, Королеве и Пушкинском округе выявили по пять случаев, в Павловском Посадее – по четыре, в Дмитровском, Рузском округах, Егорьевске, Лыткарине, Химках, Щелкове и Реутове – по три. Во Власихе, Жуковском, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Можайске, Озерах, Рошале, Серпухове и Солнечногорске – по два, в Зарайском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах, Протвине и Шаховской – по одному случаю.

В стационарах Подмосковья проходят лечение также москвичи, жители других регионов РФ и иностранцы. За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.