РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 19 новых случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 60 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1009 заболевших. Выздоровели и выписались 41 289 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2985 (+19)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.