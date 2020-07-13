РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 июл. Домодедовские врачи спасли 65-летнюю женщину с коронавирусной инфекцией, у которой было поражено 90% легких, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в инфекционное отделение Домодедовской больницы с быстро развивающейся коронавирусной инфекцией – на момент обращения она чувствовала недомогание всего несколько дней.

«Болезнь прогрессировала очень быстро. В день обращения за медицинской помощью у пациентки уже было повреждено 90% легких. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике состояние пациентки удалось стабилизировать. После месяца, проведенного на искусственной вентиляции легких, она пошла на поправку. На данный момент женщина дышит без помощи аппарата ИВЛ и готовится к выписке», – сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Всего за время эпидемии коронавирусной инфекции домодедовские врачи пролечили от Covid-19 более тысячи пациентов. На данный момент врачи Московской области вылечили от коронавируса 41 289 заболевших.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.