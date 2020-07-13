РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 июл. За сутки в Домодедове выявили еще 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1 818 случаев корронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 196 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1009 человек. Выздоровели и выписались 41 289 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 1818 (+17)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.