РИАМО - 13 июл. В этом году из списка долгостроев в Москве убрали 15 объектов, с 2011 года из него исключили 516 объектов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Из 15 объектов долгостроя два введены в эксплуатацию. На девяти площадках работы возобновлены», – говорится в сообщении.

Оформили разрешение на строительство многофункционального делового комплекса с центром развития предпринимательства ЮЗАО на улице Миклухо-Маклая, дом 16/10.

Начались работы по достройке учебно-лабораторных корпусов на проспекте Вернадского, дом 96, корпус 3 и владение 90, корпус 12 в Тропарево-Никулино. Возобновили строительство учебного корпуса МАИ на Оршанской улице, дом 3 в Кунцеве.

Еще четыре площадки, где работы не начали или продолжение работ нецелесообразно, привели в порядок и благоустроили.

На начало июля на контроле остается 265 объектов, из которых 23 – федеральные, 156 – инвестиционные и 86 – городской заказ.