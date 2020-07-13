РИАМО - 13 июл. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту избиения жителя Москвы на Очаковском шоссе рядом с домом №5, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

«У потерпевшего также диагностировали оскольчатый вдавленный перелом левой височной кости, ушибленную рану скуловой области, ушиб грудной клетки», — сказал собеседник агентства.

Личность нападавшего пока не установлена. Злоумышленник нанес повреждения неустановленными предметом.