РИАМО - 13 июн. Московская область вошла в тройку самых облагороженных регионов России, сообщает kp.ru.

Минстрой России опубликовал рейтинг самых благоустроенных городов на территории страны.

«В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург (100%). На третьем месте — Московская область (81%), следом идут Ярославская область (64%) и Тюменская область (60%)», — говорится в материале.

Наименьшие показатели по облагороженному виду городов в Кемеровской (5%), Иркутской (5%), Волгоградской (5%) и Кировской (6%) областях. При этом городов с благоприятной средой для проживания совсем нет в Камчатском крае, Якутии, Хакасии и Калмыкии.

По словам экспертов, идеальный с точки зрения среды город имеет ряд важных свойств. К примеру, там небольшое население — порядка 200-500 тысяч человек. На территории города должны быть ремесленные или инновационные производства, которые обеспечат местных жителей работой. Также должны быть исторический центр и благоустроенные общественные зоны.