РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. Эколята городского округа Мытищи посадили новые саженцы сирени на территории лицея №34, говорится в сообщении пресс-службы контрольного управления администрации муниципалитета.

В Мытищиах состоялся экоинтерактив. В понедельник на территории мытищинского лицея №34 состоялась экологическая акция по посадке и уходу за деревьями, кустарниками.

«Юные экологи под чутким руководством работников МБУ «Леспаркхоз» и экологов контрольного управления помогли заменить погибшие кустарники на новые саженцы сирени красивых селекционных сортов, которые прекрасно приживаются в Подмосковье. В процессе посадки ребятам рассказали обо всех тонкостях посадки и ухода за кустами, но самым интересным оказался рассказ о второй жизни погибших деревьев и кустов, которые отправились на переработку в щепу и далее послужат удобрением для новых растений», - говорится в сообщении.

Два года назад в городском округе Мытищи был открыт лицей №34 с экологическим уклоном, расположенный на обширной территории в новом микрорайоне. За это время в школе сформировались отряды экологического движения «Эколята», которые принимают активное участие в экоакциях и жизни округа.