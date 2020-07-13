РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 004 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Московской области за минувшие сутки выявили 196 новых случаев коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки 17 случаев коронавируса. Всего в округе 2 004 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 313 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили 9 новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 555.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1009 человек. Выздоровели и выписались 41 289 человек.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.