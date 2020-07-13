РИАМО - 13 июл. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после того, как грибники нашли череп человека около деревни Матвейково Ступинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 12 июля. Сейчас правоохранители пытаются установить личность человека.

«По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.