РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. Еще 11 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на территории городского округа Мытищи за минувшие сутки, всего в муниципалитете 1978 подтвержденных случаев коронавируса, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 196 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1009 человек. Выздоровели и выписались 41 289 человек. В городском округе Мытищи выявили 1978 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

12 июля количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1967.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.