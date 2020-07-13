РИАМО - 13 июл. В Московской области за прошедшие сутки скончались семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с Covid-19.
Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.
За прошедшие сутки выздоровели 322 человека с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии врачи региона вылечили 40 947 пациентов.
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Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.
- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.
- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.
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