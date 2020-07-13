РИАМО - 13 июл. В России появилась единая база транспортных средств инвалидов, которые имеют право на бесплатную парковку, поэтому теперь индивидуальный знак действует не только внутри региона, а по всей стране, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Данные реестра можно быстро обновить, это происходит в течение 15 минут.

«Благодаря такой скорости привязки, гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться такси или каршерингом. То есть право на льготную парковку получат те, кто в данный момент физически перевозит гражданина с инвалидностью», — сказал Вовченко в интервью Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что если в семье растет ребенок инвалид и родители без машины часто просят помочь знакомых, то можно занести данные автомобиля знакомых в реестр.