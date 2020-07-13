РИАМО - 13 июл. В подмосковном Реутове в ходе стартовавшей в июне реконструкции улицы Южной и Александровского сквера оборудуют дополнительные парковочные места для автомобилей по просьбе жителей близлежащих домов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В Реутове 9 июня стартовали работы по благоустройству сквера на улице Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта, в рамках которого произойдет расширение Центрального парка. В данный момент подрядчик завершает подготовку основания из песка, а уже с завтрашнего дня начнется заливка бетона. Работы идут в соответствии с графиком», - отмечается в сообщении.

До начала реконструкции на дублере улицы Южной располагалось 54 машиноместа, 35 из них были несанкционированными.

«Новый проект даст 36 парковочных мест на улице Южной, кроме того, после одобрения инициативы жителями рассмотрим возможность проектирования дополнительных парковочных карманов в близлежащих дворах. Примем то решение, которое устроит большинство», - сказал Каторов.

На втором этапе благоустройства Юбилейного проспекта предполагается дополнительное оборудование еще 117 парковочных мест вдоль данной улицы. Таким образом, в сумме количество парковочных карманов на улице Южной и Юбилейном проспекте увеличится с 224 до 323.

Реконструкция улицы Южной в подмосковном Реутове реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская и среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.