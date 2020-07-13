РИАМО - 13 июл. В Подмосковье возобновлена выдача путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан, до конца года их получат свыше 25 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Первые заезды в санатории состоялись уже начиная с 5 июля. В этом году жители региона смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Крыма, Калининграда, Минеральных вод, в средней полосе России и, конечно же, в Подмосковье. Уже в июле порядка 3 тысяч человек получат путевку на санаторно-курортное лечение», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

До конца года планируется оздоровить более 25 тысяч льготников. Большинство отменных по причине пандемии коронавируса заездов будут перенесены на летний и осенний периоды.

С этого года проверить свою очередь на санаторно-курортное лечение стало проще. Сделать это можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области без регистрации.

Также с этого года в регионе дан старт инновационному сервису по предоставлению бесплатного проезда к месту лечения и обратно путем выдачи электронных талонов.

«Теперь для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий не нужно посещать управление социальной защиты, достаточно подать заявление через РПГУ и, дождавшись положительного решения и присвоения персонального номера электронного талона, приобрести бесплатный билет на сайте РЖД, не выходя из дома, или как и раньше, прийти в кассу перевозчика с паспортом», — добавила министр.