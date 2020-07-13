РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах с начала эпидемии выписали свыше 800 человек, вылечившихся от коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах с начала эпидемии выявлено 2040 заболевших коронавирусом. Из них 811 человек уже выписали», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 235 пациентов госпитализированы, из них 46 - в стационары Люберец. Кроме того, 867 человек находятся на домашнем лечении, 115 умерли.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.