РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах с начала эпидемии выписали свыше 800 человек, вылечившихся от коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
«Всего в Люберцах с начала эпидемии выявлено 2040 заболевших коронавирусом. Из них 811 человек уже выписали», - сказал Семенцов.
Он добавил, что 235 пациентов госпитализированы, из них 46 - в стационары Люберец. Кроме того, 867 человек находятся на домашнем лечении, 115 умерли.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.
- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.
- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии