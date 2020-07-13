РИАМО - 13 июл. В Московской области выявили 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число случаев инфицирования в регионе составило более 60,5 тысяч, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье умерли семь человек с коронавирусом, Общее число жертв Covid-19 за период пандемии составило 1 009 человек.

За сутки выздоровели 322 человека с коронавирусной инфекцией, за весь период — 40 947 пациентов.

Для профилактики Covid-19 необходимо носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных.В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.