РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. В городском округе Мытищи наградили воспитанников СШОР по баскетболу, выполнивших нормативы ГТО в 2019 году, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«В ФОКе «Олимп» состоялось вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) воспитанникам СШОР по баскетболу городского округа Мытищи, выполнившим нормативы ГТО в 2019 году», - говорится в сообщении.

На мероприятии были соблюдены все меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с обеспечением социальной дистанции между спортсменами, обязательным ношением масок и измерением температуры.