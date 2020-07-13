РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июл. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла 6,1 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 6 по 12 июля, в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 6,1 тысячи обращений, из них 532 касались вопросов электроснабжения, 896 – водоснабжения, 833 – обслуживания домов и придомовой территории, 88 – освещения», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС Люберец поступило 9061 обращение. Из них 3807 касались вызова скорой помощи, 1782 – полиции и ГИБДД, 42 – пожарных, 25 – газовой службы.