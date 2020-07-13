РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 июл. В городском округе Мытищи в июле мобильный центр здоровья проведет осмотр взрослого населения сельских территорий, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 7 июля возобновилась работа выездной бригады центра здоровья поликлиники №2 городского округа Мытищи для проведения осмотра взрослого населения. В деревню Жостово врачи центра здоровья уже приезжали 7 июля.

«До конца месяца врачи побывают в Виноградове, Марфине, Осташкове и в Троицком. В село Виноградово они приедут 14 июля, в село Марфино - 16 июля, в деревню Осташково – 21 июля и в село Троицкое – 28 июля. На выезде будут работать врачи – Сергей Лоиков и Александр Метлош», – говорится в сообщении.

Все, кто в этот день посетит мобильный центр здоровья, смогут измерить внутриглазное, артериальное давления, уровень глюкозы, холестерина, проверить функциональные способности сердечной мышцы. К врачам можно обратиться за консультацией и по другим заболеваниям.

«По итогам обследования состоится индивидуальное профилактическое консультирование врачом-терапевтом. Также врачи проведут профилактические беседы о вреде курения и ожирения. Для того, чтобы пройти обследование, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования», – отмечается в сообщении.